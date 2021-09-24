Размер маткапитала в РФ может вырасти до 544 301 руб к 2024 году

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах будет направлено более 1,6 триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году размер выплаты на первого ребенка составит 544 301 рубль.

"В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году (исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать) – 544 301 рубль. А в случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля", – уточнила она на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В ведомстве пояснили, что сейчас отец с ребенком от суррогатной матери не может получать маткапитал в случае, если его нынешняя супруга усыновляет ребенка.

Конституционный суд вынес решение, что такие граждане должны иметь право на выплату. Позднее Минтруд по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разработал соответствующие поправки в законодательство. Там добавили, что общий объем обязательств федерального бюджета после принятия законопроекта составит свыше 10,4 миллиарда рублей.