В РПЦ высказались против маткапитала на детей, рожденных от суррогатных матерей

Фото: Depositphotos/YAYImages

В РПЦ высказались против суррогатного материнства и маткапитала для отцов детей, которые были рождены таким способом. С таким мнением выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он считает, в России необходимо разработать законодательные инициативы, нацеленные на снижение уровня смертности и повышение рождаемости. Однако это должно происходить не за счет утраты традиционных ценностей общества.

Ранее сообщалось, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В Минтруде РФ пояснили, что сейчас отец с ребенком от суррогатной матери не может получать маткапитал в случае, если его нынешняя супруга усыновляет ребенка.

