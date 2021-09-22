Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек

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Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.

По его словам, в бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрено более 440 миллиардов рублей. Министр пояснил, что в рамках проекта трехлетнего бюджета Пенсионного фонда размер материнского капитала заложен с индексацией.

С 2020 года материнский капитал выдается и на первых детей. В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти на 20 тысяч рублей – до 503 237 рублей. Если в этой семье родится второй ребенок, то им выдадут дополнительно 161 772 рубля.

Размер материнского капитала на второго (или последующих) детей увеличивается на 25 577 рублей, составив 665 009 рублей для семей, которые не получали материнский капитал на первого ребенка.

Ранее сообщалось, что в России маткапитал начнут выдавать отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Нововведение было прописано в поправках к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В ведомстве пояснили, что сейчас отец с ребенком от суррогатной матери не может получать маткапитал в случае, если его нынешняя супруга усыновляет ребенка.

Конституционный суд вынес решение, что такие граждане должны иметь право на выплату. Позднее Минтруд по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разработал соответствующие поправки в законодательство. Там добавили, что общий объем обязательств федерального бюджета после принятия законопроекта составит свыше 10,4 миллиарда рублей.