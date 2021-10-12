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Экономика

17:02

Путин допустил, что инфляция в РФ превысит прогнозный уровень в 5,8%

власть экономика

Фото: depositphotos/valphoto

Инфляция в России в текущем году превысит прогнозный уровень в 5,8%, заявил Владимир Путин.

Президент объяснил, что высокая инфляция сильно касается менее обеспеченных слоев населения.

"Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом реагировать", – отметил он на встрече с депутатами Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо вернуться к вопросам стабилизации цен на фоне роста инфляции. По его мнению, рассматривать данные вопросы один раз в год нельзя, так как происходят перемены.

Также сообщалось, что Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.

Годовая инфляция в России превысила 7%

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