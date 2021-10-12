Володин заявил о необходимости вернуться к вопросам стабилизации цен в РФ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо вернуться к вопросам стабилизации цен в РФ на фоне роста инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть необходимость к этим вопросам однозначно возвращаться, потому что эти темы должны быть на постоянном контроле", – сказал Володин.

По его мнению, рассматривать данные вопросы один раз в год нельзя, так как происходят перемены.

Ранее Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину фактической инфляции.

Российский лидер подчеркнул, что более высокая инфляция негативно влияет на наименее обеспеченные группы населения.