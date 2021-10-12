Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки граждан

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Владимир Путин поручил правительству РФ в течение месяца разработать предложения по новым мерам социальной поддержки граждан.

"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства", – сказал президент в ходе первой встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.

Также российский лидер напомнил о единовременных выплатах, которые в этом году получили пенсионеры и семьи, в которых воспитываются школьники. Глава государства обратил внимание на то, что в бюджете страны имеется достаточное количество средств, чтобы реализовать новые меры поддержки.

Помимо этого, Путин затронул тему индексации выплат. По его словам, в 2022 году выплаты должны быть увеличены исходя из фактической, а не прогнозируемой инфляции. Президент заявил, что низкие доходы россиян являются основной угрозой для стабильного развития страны и ее демографического будущего.

"Главный наш враг <...> – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", – заключил Путин.

Ранее российский лидер пообещал, что государство сделает все для создания комфортной, современной и благополучной жизни в селах. Он отметил, что из-за роста популярности сельского туризма у малого бизнеса есть большой потенциал, поэтому государство будет всячески поддерживать данный сектор экономики.

