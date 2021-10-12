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Экология

10:28

Путин анонсировал создание новых природоохранных территорий в РФ

власть экология

Фото: kremlin.ru

В России к 2024 году планируется создать как минимум 23 новые природоохранные территории, заявил Владимир Путин на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

По словам президента, российские леса обладают колоссальной поглощающей способностью и играют важную роль в решении всемирных климатических проблем.

"На долю России приходится 20% мировых запасов леса, и мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлением лесов", – сказал Путин.

Он сообщил, что в настоящее время экологическое законодательство распространяет свою защиту на 25% сухопутной территории России. Также Путин отметил, что российские власти продолжат работу по сохранению природной среды, в том числе и в сотрудничестве с иностранными партнерами.

"Защита редких видов <...> гарантируется в нашей стране на государственном уровне, и принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра", – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что на России лежит огромная ответственность за рачительное, хозяйское отношение к природным ресурсам. Президент добавил, что в Арктике находятся мировые запасы сырья, которое нужно всему миру, поэтому на стране лежит такая ответственность.

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