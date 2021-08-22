Первые контакты Москвы и ЕС по углеродной тематике уже состоялись МИД РФ

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил о том, что первые контакты России с Евросоюзом по углеродной тематике и стратегии зеленого курса ЕС уже состоялись. Дальше они будут только наращиваться, сообщает РИА Новости.

По мнению Грушко, есть большое количество аспектов, которые следует принимать во внимание, как с точки зрения просчета последствий для взаимной торговли, влияния на экономику России и ЕС, так и с той точки зрения, что этот курс должен соответствовать правилам ВТО и Парижского соглашения по климату.

Замминистра иностранных дел также сообщил, что РФ будет действовать последовательно по этому вопросу и собирается отстаивать свои интересы на основе международного права.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс раскритиковал идею выдачи "зеленых сертификатов" для предприятий.

Данные документы должны подтверждать, что организации потребляют энергию из низкоуглеродных источников. Как заявил Чубайс, организации не смогут использовать бесплатно полученные сертификаты в Евросоюзе для снижения углеродного налога. Дело в том, что цель данного сбора – снижение негативного воздействия на экологию.

В РФ ранее представили проект об обращении "зеленых сертификатов". Такой документ предлагается выдавать по факту производства электроэнергии на основе возобновляемых источников, при этом речь идет о праве, а не обязанности.