Песков оценил ситуацию с инфляцией в РФ

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Российское правительство занимается ситуацией с инфляцией в стране и отслеживает соответствующие изменения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство четко фиксирует тенденции", – цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, на фоне различных внешних и внутренних факторов рост цен сегодня мог быть и больше, однако этого не произошло благодаря действиям кабмина и Центрального банка.

При этом, несмотря на успешные попытки амортизировать инфляцию, полностью исключить влияние негативных факторов на ее рост невозможно, заключил Песков.

Ранее Владимир Путин допустил, что инфляция в России в текущем году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Он призвал власти обратить на это внимание и реагировать соответствующим образом, отметив, что наиболее всего рост цен скажется на малообеспеченных слоях населения.

