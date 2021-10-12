Песков объяснил, с чем связан рост цен в России

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Рост цен в России обусловлен ситуацией на международных рынках, поскольку страна не изолирована от внешнего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни. И тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен", – приводит его слова ТАСС.
Тем не менее он отметил, что в России удается в значительной степени амортизировать негативное влияние внешней конъюнктуры, однако полностью его исключить невозможно ни в одной стране.
Ранее правительство РФ подготовило план мер для коррекции продовольственной инфляции. В кабмине отметили, что основная проблема заключается в предложении, поэтому план заключается в его расширении.
До этого в Минэкономразвития заявили, что к концу года ожидается подорожание как непродовольственных товаров (бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани), так и продовольственных. Предполагается, что без учета овощей и фруктов цены на эту категорию увеличатся на 6,6%.
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