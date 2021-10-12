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Экономика

11:56

Кофе может подорожать из-за спекуляций колумбийских фермеров – СМИ

экономика

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Фермеры в Колумбии намеренно поставляют меньше кофе, чтобы продать его дороже из-за искусственного дефицита. Это, как следствие, приведет к росту мировых цен на зерна, пишет Reuters.

Так, колумбийские производители зерен, которые являются крупнейшими поставщиками этого продукта в мире, удержали около одного миллиона мешков кофе, или 10% от всего урожая. Об умышленности их действий свидетельствует тот факт, что многие производители расторгли действующие контракты на поставки, чтобы перезаключить их по более высоким ценам.

Ожидается, что сложившаяся ситуация приведет к тому, что закупщики потеряют примерно 8–10 миллионов долларов.

Ранее в Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" предупредили о подорожании кофе текущей осенью. Это связано с неурожаем в Бразилии, который привел к значительному росту биржевых цен, а также с повышением стоимости фрахта, в некоторых случаях в 3–4 раза.

Наиболее явно повышение цен будет заметно в премиальном ценовом сегменте, в среднем – рост цен будет заметен меньше, а в экономсегменте – окажется и вовсе незначительным.

Москвичам рассказали, как изменились цены на кофе

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