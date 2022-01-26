ЕС начал работать над пакетом санкций против России – СМИ

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Евросоюз начал работать над пакетом санкций в отношении России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ограничения могут коснуться конвертирования валюты, экспортного контроля, а также импорта и экспорта. При этом несколько стран ЕС попросили сделать исключения для некоторых российских банков, сделок по энергетике и существующих контрактов.

Ранее сообщалось, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты будут вводить санкции против России не поэтапно, а одновременно.

При этом действия США и ЕС могут не совпадать, однако и те и другие нацелены на то, чтобы нанести мощный удар по российской экономике, ослабить влияние Москвы на международной арене.

Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России. Однако он отметил, что сейчас продолжается процесс подготовки таких ограничений. Кроме того, проводятся консультации с США и другими партнерами ЕС.

