В США заявили о намерении одновременно ввести все готовящиеся против РФ санкции

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В случае обострения ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты будут вводить санкции против России не поэтапно, как раньше, а одновременно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014 году. Это означает, что больше не будет поэтапности. В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся", – сказал чиновник.
Он подчеркнул, что действия США и Евросоюза могут не совпадать, однако и те и другие нацелены на то, чтобы нанести мощный удар по российской экономике, ослабить влияние Москвы на международной арене.
Американские сенаторы представили уже несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Так, в начале января текущего года парламентарии от Демократической партии предложили ввести ограничительные меры в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
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