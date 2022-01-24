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Политика

11:21

Боррель заявил, что ЕС не будет вводить новые санкции против РФ

политика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России по итогам встречи глав МИД, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас продолжается процесс подготовки таких ограничений. Кроме того, проводятся консультации с США и другими партнерами ЕС.

Ранее министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готов ввести серьезные экономические санкции против РФ не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков.

Кроме того, министр указал, что против России будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций.

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