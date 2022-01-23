В Великобритании пригрозили России ответом при вмешательстве в дела Украины

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Лондон готов ввести серьезные экономические санкции против РФ не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков, заявил заместитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб.

"Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим", – подчеркнул Рааб в интервью телеканалу Sky News.

Кроме того, министр указал, что против России будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций.

Ранее в Великобритании заявили, что российские власти намерены привести к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительство, добавив, что деятельность России якобы направлена на подрыв ситуации на Украине. Российский МИД в свою очередь назвал данное заявление дезинформацией и чушью, и призвали МИД Британии прекратить провокацию.