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В министерстве иностранных дел России назвали дезинформацией и чушью заявление МИД Британии о том, что Москва якобы планирует посадить в Киеве лояльного к ней лидера.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что подобное заявление является еще одним свидетельством того, что эскалацией напряженности вокруг Украины занимаются именно страны НАТО во главе с англосаксами.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", – говорится в заявлении МИД РФ.

В заявлении, опубликованном британским министерством иностранных дел утверждается, что в качестве возможного кандидата Москва рассматривает экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Помимо этого, там заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. В частности, с первым вице-премьером Украины в 2012–2014 годах Сергеем Арбузовым и главой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андреем Клюевым.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение, являются прикрытием для подготовки своих провокаций, в том числе военного характера. По ее словам, уже несколько дней на Украину поступает оружие от Британии. Вооружения отправляют военно-транспортными самолетами британских ВВС.