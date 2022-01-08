Правительству Британии представили варианты военных действий при вторжении РФ на Украину

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Глава британского штаба обороны Тони Радакин представил правительству страны возможные варианты военных действий в случае вторжения России на Украину. Об этом он рассказал в интервью газете The Times.

Радакин также заявил, что Лондон будет разрабатывать гиперзвуковые ракеты в условиях наличия этого вида вооружений у Москвы. Как отмечает газета, цель планов по разработке гиперзвуковых ракет – конкуренция с растущей военной мощью России.

"У нас нет их, мы должны обладать ими (гиперзвуковыми ракетами. – Прим. ред.)", – сказал глава штаба обороны Великобритании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не нападала первой, однако и делать себя жертвой не позволяла.

До этого бывший глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение о том, что большая война между Россией и Украиной невозможна, поскольку напряжение между странами существенно снизилось.