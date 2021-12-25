Пентагон намерен предоставлять Украине разведданные о действиях России – СМИ

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Фото: depositphotos/icholakov01
В Пентагоне разрабатывают план по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных, чтобы она могла оперативно реагировать на потенциальные действия России. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The New York Times.
"Информация будет включать изображения, демонстрирующие, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Эта информация, если ей поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение", – говорится в сообщении.
В то же время один из собеседников газеты заявил, что предоставление разведданных может привести к тому, что Украина нанесет удар первой. Другой неназванный источник сообщил, что Вашингтон уже предоставляет Киеву большие объемы информации от американских разведывательных служб.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для предотвращения вторжения России на Украину.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс.
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