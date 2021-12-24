В США пригрозили нанести удар по России с Черного моря

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США могут нанести удар по России с Черного моря в случае ее вторжения на Украину. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Он также призвал использовать против РФ сухопутные и морские силы. По словам Осборна, ракеты Tomahawk, которые запускают с подводных лодок и кораблей, могут нанести большие разрушения российским войскам вдоль украинской границы.

Работавший ранее в Пентагоне американский эксперт предложил использовать против России авианосцы F-35 моделей C и B. Он отметил, что крупная авианосная компания может поразить большую массу российских сухопутных войск.

"В России эксплуатируются истребители-невидимки пятого поколения Су-57. Но существуют ли они в достаточном количестве, чтобы оказать реальное влияние?" – уточнил специалист.

Осборн считает, что главной целью удара с Черного моря является отвлечение внимания Москвы. По его словам, американский флот имеет морское превосходство, поэтому высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта.

"Если будет создан какой-либо плацдарм, он также может обеспечить коридор доступа для дополнительных Вооруженных сил, таких как десантные машины и другие платформы", – заключил Осборн.

Ранее Bloomberg написал, что Россия на фоне подготовки к переговорам по безопасности с Соединенными Штатами продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной. Агентство ссылается на заявление специализирующейся на обороне и разведке британской компании Jane's. В статье представлены снимки из космоса, на которых видно ограниченное число военной техники.

