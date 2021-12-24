Лавров предупредил о масштабном конфликте в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО угрожает безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. Об этом сообщает RT.

"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", – отметил он.

Лавров подчеркнул, что военные риски возникают для всех вовлеченных сторон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что организация увеличила свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Киев.

По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников, и подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов Североатлантического альянса в регионе, в частности Болгарии.

