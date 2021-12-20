Байден приказал предотвратить вторжение России на Украину – СМИ

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Джо Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для сдерживания Владимира Путина и предотвращения вторжения России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Американский лидер якобы опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз были застигнуты врасплох из-за присоединения к России Крыма. При этом на возможную агрессию в отношении Украины американская сторона стала реагировать еще осенью. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал для переговоров в Москву, однако они ни к чему не привели.

По данным источника, возможные новые санкции выйдут за рамки прошлых. Тогда ограничения были направлены на сдерживание развития российского бизнеса путем ограничения его доступа к рынкам капитала и технологиям США. В этот раз санкции повлекут значительные издержки для экономики РФ.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Позднее СМИ сообщило, что на Западе назвали проблематичным решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT.

