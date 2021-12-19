Кулеба призвал Запад внести ясность по вопросу введения санкций против России

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Западу необходимо внести ясность по вопросу введения санкций против России в случае нападения на Украину. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post.

"Западные официальные лица должны анонсировать, какие шаги они предпримут, если Россия начнет крупное военное наступление на Украину", – заявил Кулеба.

По мнению главы МИД Украины, при отсутствии уточнений Москва может поставить под сомнение серьезность угрозы от введения санкций.

"Они подумают, что мы занимаемся пустой болтовней", – предположил Кулеба.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Позднее СМИ сообщило, что на Западе назвали проблематичным решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT.