Песков заявил, что американцы поверили в информационный вброс про вторжение РФ на Украину

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Американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1.

"Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное", – сказал Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа заявили, что страны G7 выразили единство относительно последствий для России в случае гипотетического вторжения на Украину. Собеседник агентства назвала переговоры глав МИД G7 напряженными и заявила, что все еще существует дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Россией.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что несмотря на то, что администрация Соединенных Штатов публично не обозначила возможные ограничения для Москвы, они могут быть введены очень быстро.

