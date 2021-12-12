Путин и Байден договорились о беседе после переговоров своих представителей

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Владимир Путин и Джо Байден договорились о беседе по видеосвязи после переговоров своих представителей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Договоренность в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Также он отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием. Во время переговоров Путин дал понять Байдену, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

"Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства, что президент и делает", – заключил Песков.

Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президенты поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что Штаты и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины, в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Путин призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

