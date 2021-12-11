В Белом доме пока не определили формат диалога России и НАТО

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Соединенные Штаты пока не могут пока точно сказать, каким будет формат переговоров по поставленным Россией вопросам безопасности в Европе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У меня нет информации о том, в каком формате они могут проходить. <...> Важно отметить, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют уже примерно 70 лет", – приводит ее слова ТАСС.

Псаки также прокомментировала требования Москвы о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, а наступательные вооружения не размещались в странах на границах с РФ.

"Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования, у нас есть свои", – добавила она.

Пресс-секретарь белого дома также заявила, что у Соединенных Штатов есть свои обеспокоенности, связанные с безопасностью в мире и на российско-украинской границе.

Диалог с США по вопросам обеспечения безопасности остро необходим, так как отношения между Россией и коллективным Западом дошли до критической точки. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что поведение западных стран провоцирует серьезные военные риски, которые могут привести к масштабным конфликтам в Европе. В министерстве также считают, что Запад взял курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что предложение американского лидера Джо Байдена начать диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины было раскритиковано странами Восточной Европы, а правительство одного из государств якобы пришло от позиции Вашингтона в ярость.