Путин заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию

Фото: depositphotos/borkus

В России много национальностей и религий, а НАТО хочет превратить государство в Московию, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 9 декабря.

Президент также призвал осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри России, в том числе между регионами.

"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. <...> Не буди лихо, как у нас говорят, к этому очень серьезно нужно относиться," – подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что как только Россия стала заявлять о своих интересах и повышать суверенитет, на ее политическую жизнь стали влиять с помощью различных инструментов, включая организации, которые получают иностранное финансирование.

Глава государства также прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Происходящее в Донбассе Путин назвал первым шагом к геноциду.