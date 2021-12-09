Путин заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию

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В России много национальностей и религий, а НАТО хочет превратить государство в Московию, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 9 декабря.
Президент также призвал осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри России, в том числе между регионами.
"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. <...> Не буди лихо, как у нас говорят, к этому очень серьезно нужно относиться," – подчеркнул Путин.
Президент также заявил, что как только Россия стала заявлять о своих интересах и повышать суверенитет, на ее политическую жизнь стали влиять с помощью различных инструментов, включая организации, которые получают иностранное финансирование.
Глава государства также прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Происходящее в Донбассе Путин назвал первым шагом к геноциду.
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