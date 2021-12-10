Байден привел НАТО в ярость предложением начать диалог с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины было раскритиковано странами Восточной Европы. Об этом со ссылкой на неназванного дипломата сообщает Bloomberg.

По информации агентства, такое предложение поступило лидерам нескольких стран – участниц Североатлантического альянса, а правительство одного из государств якобы пришло от позиции Вашингтона в ярость.

"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", – сказал собеседник издания.

Кроме того, в публикации утверждается, что восточный фланг НАТО обеспокоен, что переговоры с Москвой могут привести к каким-либо уступкам с точки зрения ограничения свободы действий Альянса и политических гарантий.

Ранее Байден провел телефонный разговор с лидерами стран "Бухарестской девятки", куда входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Стороны обсудил прошедшую беседу президента США с Владимиром Путиным, также американский лидер говорил о якобы наращивании Россией сил около границ с Украиной.