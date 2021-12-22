Украине предрекли "леденящую душу" перспективу в случае войны с РФ

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В случае войны с Россией Украина в черноморском регионе столкнется с ракетами "Калибр", которым вряд ли сможет что-то противопоставить, считает военный корреспондент Дэвид Экс.

"Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот", – написал он в своей статье для Forbes.

Экс подчеркнул, что Москва активно строит новые корабли, подлодки и ракеты "Калибр", способные преодолевать сотни километров. Он также отмечает, что в 2014 году российский флот в Черном море, по его мнению, был слабым, однако сейчас он прошел радикальную модернизацию и преобразился.

"В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты "Калибр". Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики", – подчеркнул Экс.

Он также считает, что сейчас потенциал Киева в предотвращении атак с моря ограничен, поскольку Украина закупает в основном противокорабельные ракеты наземного базирования и беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели.

"Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского", – отметил автор материала.

Ранее эксперты журнала The National Interest заявили, что в случае войны с Украиной войска российской армии дойдут до Днепра за трое суток. По словам авторов статьи, экс-директора отдела анализа РФ в ЦРУ Джорджа Биби и полковника в отставке Дугласа Макгрегора, на тысячекилометровом участке с севера на юг РФ может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек.

Они уточнили, что общая сила может включать в себя до 100 батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы, как БМ-30 "Смерч", а аэрoдромы Украины, штабы и материально-технические объекты могут быть подвержены атаке ракетными комплексами "Искандер". Также, считают эксперты, в воздухе военные РФ смогут задействовать беспилoтники, обычные воздушные судна и, вероятно, новые барражирующие боеприпасы.