Экс-глава МИД Украины заявил, что большая война с Россией невозможна

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Большая война между Россией и Украиной невозможна, поскольку напряжение между странами существенно снизилось. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший глава МИД страны Павел Климкин.

Он отметил, что в значительной мере градус напряжения уменьшился после разговора Владимира Путина и Джо Байдена.

"Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации, да, возможны", – добавил Климкин.

Сообщения о возможном нападении российских войск на Украину появляются в европейских СМИ не первый день. Так, издание American Thinker ранее отмечало, что в случае военного конфликта для захвата Киева России понадобится меньше суток.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия никогда не нападала первой, однако и делать себя жертвой не позволяла.

В свою очередь, Владимир Путин не исключил различных вариантов ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Он подчеркнул, что все зависит от того, насколько ответственно Альянс будет соблюдать гарантии безопасности.