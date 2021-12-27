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Политика

13:13

Матвиенко заявила об отсутствии планов по подготовке военной операции на Украине

политика

Фото: depositphotos/reflextions

Россия не планировала и не планирует военную операцию на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом", – сказала спикер верхней палаты парламента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

Он назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию о возможном вторжении России на Украину, подчеркнув, что российская сторона не представляет угрозы.

Представитель Кремля добавил, что Россия прикладывает все усилия и старается помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе.

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