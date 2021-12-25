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Политика

25 декабря, 23:24

На Украине оценили вероятность третьей мировой войны

политика

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Третья мировая война может привести к уничтожению человечества, Россия и США не допустят этого, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что совместные учения НАТО и Украины означают подготовку к войне, которая может начаться уже в 2027 году. По мнению политика, к границам России постепенно подводят войска, а Киев занимается складированием вооружения.

До этого в Германии описали сценарий третьей мировой войны. Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер предположил, что противостояние развернется в киберпространстве.

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