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Россия никогда ни на кого не нападала первой, заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию о возможном вторжении России на Украину, подчеркнув, что российская сторона не представляет угрозы.

Представитель Кремля добавил, что Россия прикладывает все усилия и старается помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, придерживаясь нормандскому формату и Минским соглашениям.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для предотвращения вторжения России на Украину.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс.

