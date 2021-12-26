Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным – Путин

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
По словам президента, это зависит от тех предложений, которые ему сделают российские военные эксперты.
Он напомнил о предложениях Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Как объяснил Путин, это было сделано, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически. Российский лидер подчеркнул, что будет стремиться именно к этому.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.
Президент напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.
Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию
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