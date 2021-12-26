В ФРГ не разделяют уверенность США в подготовке России к нападению на Украину – СМИ

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Власти Германии не разделяют уверенность Соединенных Штатов в том, что Россия готовится к нападению на Украину. Об этом со ссылкой на анонимные источники в правительстве ФРГ сообщает Reuters.

"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности", – сказал один из собеседников агентства.

Источники также сообщили, что Германия нацелена на скорейшее возобновление "нормандского формата" с участием России, ФРГ, Украины и Франции.

В субботу, 25 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию о возможном вторжении России на Украину, подчеркнув, что российская сторона не представляет угрозы.

Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что в Пентагоне разрабатывают план по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных, чтобы она могла оперативно реагировать на потенциальные действия России.

В то же время один из собеседников газеты заявил, что предоставление разведданных может привести к тому, что Украина нанесет удар первой. Другой неназванный источник сообщил, что Вашингтон уже предоставляет Киеву большие объемы информации от американских разведывательных служб.