Британский МИД перейдет на кризисный режим из-за России – СМИ

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Министерство иностранных дел Великобритании перейдет на кризисный режим работы из-за напряженной ситуации между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Уточняется, что данный режим означает то, что в первую очередь сотрудники британского МИД будут заниматься разработкой мер реагирования на действия Москвы в случае эскалации конфликта, в частности, работой над санкциями.

По информации собеседника агентства, работников внешнеполитического ведомства Великобритании уже проинформировали о переходе на кризисный режим работы, многие из них уже начали выстраивать стратегические коммуникации на случай непредвиденных обстоятельств.

Bloomberg отмечает, что ранее в кризисном режиме МИД Великобритании работал во время вспышек коронавируса, вывода войск из Афганистана и взрывов в порту Бейрута.

Ранее глава британского штаба обороны Тони Радакин заявил, что представил правительству страны возможные варианты военных действий в случае вторжения России на Украину.