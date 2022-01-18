В Британии заявили, что "Северный поток – 2" нельзя вводить в строй из-за действий РФ

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна сократить зависимость от российского газа и не дать реализовать "Северный поток – 2".

По ее мнению, это следует сделать из-за действий со стороны Москвы, которые британский министр иностранных дел считает агрессивными.

"Хорошее развитие событий. "Северный поток – 2" не совместим с агрессивными действиями России", – написала Трасс в Twitter, комментируя статью о возможной заморозке газопровода немецким правительством в случае эскалации на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По мнению Лаврова, попытки политизировать процесс сертификации "Северного потока – 2" являются контрпродуктивными.

За день до этого Бербок заявила, что Германия совместно с западными странами примет нужные меры, если ситуация вокруг Украины со стороны РФ будет обостряться и дальше. Она также добавила, что проекты в сфере энергетической политики обязаны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это, по ее словам, относится и к "Северному потоку – 2".