В Великобритании заявили, что Путин переиграл Европу в ситуации с газом

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Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай. Такое мнение выразил британский обозреватель Энтони Ашкенази.
Он указал на то, что президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны объемам, которые планировалось направить в Европу по "Северному потоку – 2".
"Соглашение увеличит экспорт в Китай вдвое, ежегодно транспортируя до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири – 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис", – написал он в своей статье для Daily Express.
В конце декабря "Газпром" увеличил суточный отбор газа из подземных хранилищ до максимального за последние пять лет уровня на фоне аномальных холодов. В последние дни 2021 года объем поставок газа российским потребителям превышал 1,6 миллиарда кубометров в сутки. В это же время был поставлен и рекорд по суточным поставкам газа в Китай.
Россия не захватывала газовый рынок в Европе – Путин
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