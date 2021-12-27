"Газпром" вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимальный за 5 лет уровень

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"Газпром" увеличил суточный отбор газа из подземных хранилищ до максимального за последние пять лет уровня на фоне аномальных холодов. Об этом компания сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"С 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина – аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ (Единая система газоснабжения. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

В последние дни объем поставок газа российским потребителям превышал 1,6 миллиарда кубометров в сутки. В это же время был поставлен и рекорд по суточным поставкам газа в Китай.

Ранее "Газпром" опубликовал статистику за период с 1 января по 15 декабря 2021 года, из которой следует, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища. В компании отметили, что сейчас объем голубого топлива в европейских хранилищах на четверть меньше, чем в это же время годом ранее.

На Украине между тем запасы газа составляют 15,34 миллиарда кубометров, что почти на 40 процентов меньше прошлогоднего показателя. Страна полностью отобрала запасы топлива, закачанные в преддверии зимы.

