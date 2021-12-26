"Газпром" вновь не забронировал мощности Ямала – Европы на 26 декабря – GSA

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Российская компания "Газпром" во время дополнительной сессии аукциона снова не забронировала на воскресенье, 26 декабря, мощности газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы GSA.

В компании заявили, что поставляют газ по магистрали, учитывая заявки потребителей.

"Газпром" иногда заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали.

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по Ямалу – Европе закончился в прошлом году, и на 2020–2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

Накануне сообщалось, что российская компания "Газпром" не забронировала мощности газопровода Ямал – Европа на субботу, 25 декабря. Российский поставщик шестой день подряд не бронировал мощности газопровода Ямал – Европа на суточном аукционе. В целом снижение загруженности трубопровода фиксируется с 17 декабря.

В частности, еще 17 декабря компания выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря – 5,2 миллиона, на 19 декабря – 4,2 миллиона, а на 20 декабря – 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров.

По информации платформы GSA Platform, на торговой сессии предлагались мощности на точке входа в польский участок магистрали. Для "Газпрома" газопровод Ямал – Европа – один из ключевых путей поставок газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Он может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия не захватывала рынок газа в Европе. Глава государства также напомнил, что "Газпром" увеличил поставки газа почти на 20% в дальнее зарубежье и Европу.