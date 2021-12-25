"Газпром" повторно не забронировал мощности Ямала – Европы на субботу

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Российская компания "Газпром" не забронировала мощности газопровода Ямал – Европа на субботу, 25 декабря, в ходе дополнительной сессии аукциона. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации платформы GSA Platform, на торговой сессии предлагались мощности на точке входа в польский участок магистрали. Для "Газпрома" это один из ключевых путей поставок газа в Европу.

Как уточняется, в пятницу, 24 декабря, российский поставщик пятый день подряд не бронировал мощности газопровода Ямал – Европа на суточном аукционе. В целом снижение загруженности трубопровода фиксируется с 17 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия не захватывала рынок газа в Европе. Глава государства также напомнил, что "Газпром" увеличил поставки газа почти на 20% в дальнее зарубежье и Европу.