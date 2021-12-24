Путин назвал глупостью действия людей, которые не дают работать "Северному потоку – 2"

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Те, кто не дает работать проекту "Северный поток – 2", поступают глупо. Об этом заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Он подчеркнул, что дополнительные объемы газа, которые поступали бы в Европу, могли снизить цену на бирже.
Ранее Путин заявил, что Россия не захватывала рынок газа в Европе. Он считает, что Запад пытается поставить все с ног на голову. Путин также напомнил, что "Газпром" увеличил поставки газа почти на 20% в дальнее зарубежье и Европу.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом в начале октября. На второй нитке газопровода продолжались на тот момент пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
Сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
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