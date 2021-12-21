Поток газа по трубопроводу Ямал – Европа остановлен

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Отказ "Газпрома" бронировать мощности прокачки привел к остановке физического потока газа по газопроводу Ямал – Европа в Германию. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Также пока не начались реверсные поставки в обратном направлении в Польшу.

С пятницы "Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу. На внутренних торгах была заказана прокачка в объеме 26,8 миллиона кубических метров против 31,4 миллиона кубических метров в предыдущие дни. После мощности прокачки начали последовательно снижаться до 5,2 миллиона кубических метров в субботу, 4,2 миллиона кубических метров – в воскресенье и 3,8 миллиона кубических метров – в понедельник.

В середине ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к властям Германии с призывом отказаться от запуска "Северного потока – 2". По словам политика, прекращение процедуры сертификации газопровода отвечает требованию о сохранении мира. Он добавил, что Россия не должна получить дополнительные деньги за газ.