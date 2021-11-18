Премьер-министр Польши призвал Германию отказаться от запуска "Северного потока – 2"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к властям Германии с призывом отказаться от запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет газета Bild.

По словам политика, прекращение процедуры сертификации газопровода отвечает требованию о сохранении мира. Моравецкий подчеркнул, что Россия не должна получить дополнительные деньги за закупки газа.

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", – высказался Моравецкий.

Польский премьер отдельно обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.

"Северный поток – 2" должен быть остановлен", – сказал Моравецкий.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее СМИ сообщили, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации.