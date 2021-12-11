Власти Польши выдвинули России ультиматум

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Россия должна решить – хочет она быть с Европой или против нее, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По мнению политика, Москва якобы исследует граница дозволенного и хочет разделить Европу. В частности, считает он, если страны ЕС дадут согласие на запуск "Северного потока – 2", то Запад в лице Евросоюза покажет слабость.

Моравецкий также заявил, что газопровод должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой.

"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", – приводит его слова РИА Новости.

В середине ноября Моравецкий обратился к властям Германии с призывом отказаться от запуска "Северного потока – 2". По словам политика, прекращение процедуры сертификации газопровода отвечает требованию о сохранении мира. Он также добавил, что Россия не должна получить дополнительные деньги за закупки газа.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае гипотетического военного конфликта между Украиной и Россией. В то же время в публикации утверждается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.