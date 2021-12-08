В концерне PGNiG предупредили о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Зима в Европе может быть тяжелой из-за низкого уровня газа в хранилищах и высокой стоимости топлива. Об этом рассказал замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский РИА Новости.
Он напомнил, что в настоящее время спрос в Европе значительно превышает предложение. При этом цена на газ впервые с октября превысила 1 200 долларов за 1 000 кубометров. Стоимость возросла почти на 8%.
В PGNiG считают, что цена останется на высоком уровне до марта-апреля 2022 года. После этого эксперты ожидают снижение стоимости.
"Что это означает? Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом", – рассказал Вацлавский.
Он призвал "Газпром" нарастить поставки газа в регион, чтобы избежать тяжелой зимы.
Ранее читатели британского издания The Telegraph прокомментировали угрозы США о введении новых антироссийских санкций. По их мнению, если это случится, Европа останется без газа.
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