Немецкий дипломат заявил, что уже поздно останавливать "Северный поток – 2"

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Останавливать "Северный поток – 2" уже поздно, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В то же время он отметил, что газопровод остается для ФРГ яблоком раздора в отношениях с Украиной и Соединенными Штатами.

По мнению немецкого дипломата, остановка проекта могла бы облегчить ситуацию для президента США Джо Байдена, однако сейчас, по его мнению, это делать бессмысленно.

"Конечно, мы не должны зависеть от американской внутренней политики, но мы должны обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились", – сказал Ишингер в интервью газете Hadelsblatt.

Он также заявил, что в американском конгрессе до сих пор не понимают, почему ФРГ не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. Немецкий политик отметил, что в США считают, что таким образом Берлин фактически субсидирует Москву.

Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что Россия и Германия специально затягивают открытие газопровода "Северный поток – 2". По мнению аналитика, власти РФ могут делать это из корыстных побуждений.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено, газопровод готов к запуску.