"Северный поток – 2" могут запустить до сертификации – СМИ

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Газопровод "Северный поток – 2" при определенных обстоятельствах может быть запущен до завершения процесса сертификации, сообщает газета Handelsblatt.

Источники издания отмечают, что ранее были случаи, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до сертификации. Речь идет о проектах NEL и EGL 401.

Согласно данным немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф может составит около 1 миллиона евро.

"Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока – 2" равняются не менее десяти миллиардам евро", – говорится в материале.

По мнению авторов статьи, такой сценарий может показаться оператору заманчивым с учетом стоимости газа.

"Благодаря этому "Газпром" сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину", – говорится в статье.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.