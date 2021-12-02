На Украине обвинили Россию и Германию в затягивании открытия "Северного потока – 2"

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Россия и Германия специально затягивают открытие газопровода "Северный поток – 2", считает эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Об этом он заявил в материале для издания "Главред".

По мнению аналитика, власти РФ могут затягивать процесс открытия из корыстных побуждений.

"Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии", – отмечает Землянский.

Эксперт выразил мнение, что юристы РФ и ФРГ специально допустили данное нарушение. По его предположениям, текущее положение на газовом рынке в Европе выгодно для "Газпрома".

"Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке", – подытожил автор материала.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, в Европе не запускают "Северный поток – 2" из-за влияния США. Он выразил уверенность, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.