Вучич считает, что США пытаются политически выдавить Россию с газового рынка Европы

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Соединенные Штаты предпринимают попытки выдавить Россию с газового рынка Европы при помощи политических методов. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

Вучич считает, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.

"Они (европейцы. – Прим. ред.) не пускают "Северный поток – 2 " из-за давления Америки", – подчеркнул сербский лидер.

Вучич пояснил, что Европе в данный момент не хватает 70 миллиардов кубометров газа. При этом 55 миллиардов поступят европейцам после запуска "Северного потока – 2".

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Накануне СМИ сообщили, что "Северный поток – 2" при определенных обстоятельствах может быть запущен до завершения процесса сертификации.

Источники издания отмечали, что ранее были случаи, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до сертификации. Речь идет о проектах NEL и EGL 401.