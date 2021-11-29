В МИД Германии отвергли санкции против "Северного потока – 2"

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Германия принципиально отвергает экономические ограничения против союзников, поэтому в его призыве к США от санкций против "Северного потока – 2" нет ничего удивительного, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он заявил, что позиция ФРГ по этому поводу не изменилась. Бургер напомнил, что руководители отделов министерств иностранных дел и энергетики Германии недавно были в Вашингтоне и провели переговоры с высокопоставленными представителями администрации США и конгресса.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки исключить санкции в отношении проекта российского газопровода "Северный поток – 2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации на прошлой неделе провели ряд телефонных переговоров с американскими конгрессменами из числа демократов. Они обратились к членам конгресса с просьбой отменить поправки к оборонному бюджету, в которые ранее включили санкции против компаний, участвующих в проекте.

СМИ отмечает, что подобным образом администрация хочет избежать введения санкций против компаний из ФРГ. Это уже вызвало возмущение со стороны республиканцев в конгрессе.

До этого Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения подпадет судно Marlin.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопиющими односторонние рестрикции США против "Северного потока – 2".

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.